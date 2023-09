Vor fünf Jahren erwarb Fritz Orasch mit seiner Lilihill-Gruppe die Diskothek "Rondo" im Zentrum von Seelach am Klopeiner See von der Familie Colazzo, die sie zuvor 20 Jahre lang besaß. Seit dem Besitzerwechsel ist nicht viel passiert – außer, dass die Mieter gekündigt worden sind und entlang der Immobilie ein Bauzaun aufgestellt worden ist. Pläne über ein Großprojekt am Klopeiner See mit einer Investitionssumme von 400 Millionen Euro wurden von der Lilihill-Gruppe zwar präsentiert, aber relativ schnell wieder in eine Schublade gelegt.