Fünf Turmöltankstellen gibt es aktuell im Bezirk Völkermarkt. Rund 150.000 Euro fließen in jene in St. Kanzian nahe der Polizeiinspektion. Bisher wurde die Tankstelle verpachtet. „Aufgrund der Entwicklung am Tankstellenmarkt und der Situation am Arbeitsmarkt hat sich die Turmölorganisation dazu entschlossen, hier einen vollautomatischen Tankautomaten zu implementieren, um so Treibstoff kostengünstig dem Kunden anbieten zu können“, sagt Bernd Zierhut, Vorstand der Doppler Gruppe mit der Marke Turmöl.

Am 17. November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „An diesem Tag wollen wir die Tankstelle wieder ans Netz bringen. Bis dahin werden die Tankstellen- und Pumptechnik zur Gänze ausgetauscht“, sagt Zierhut.