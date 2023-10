Mit einer Länge von 220 Metern ist der Bahnsteig am Bahnhof Kühnsdorf- zu kurz für einen Stopp von Railjets auf der Koralmbahn. Um das zu ändern, würde das Land 500.000 Euro in die Hand nehmen und die Einstiegsstelle kurzerhand selber auf die nötigen 320 Meter verlängern. Signale, dass das auch Sinn machen würde, gibt es aktuell jedoch keine. Bei den ÖBB zeigt man sich von diesem Vorstoß nur wenig beeindruckt. „Sollte in Zukunft eine Verlängerung des Bahnsteiges in Kühnsdorf aufgrund geänderter Rahmenbedingungen notwendig werden, werden wir selbstverständlich zeitgerecht den Bahnsteig in Kühnsdorf verlängern“, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage der Kleinen Zeitung.