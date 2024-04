Am 1. Mai sind es genau zehn Jahre, in denen Christian Sagmeister Kommandant der Polizeiinspektion in St. Kanzian gewesen ist. Genau an diesem Tag verabschiedet sich der 62-Jährige nun in seinen wohlverdienten Ruhestand. „Ein großes Anliegen von mir war, dass es einen nahtlosen Übergang gibt“, sagt der Völkermarkter, dem das auch gelungen ist. Ihm folgt Michael Müller (47) aus Aich bei Bleiburg/Pliberk, seit neun Jahren sein Stellvertreter.