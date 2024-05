Voraussichtlich am 10. Mai öffnet das Völkermarkter Erlebnisschwimmbad seine Tore. Dann wird auch die neue Pächterin des Buffets Yasmin Fritz-Jesse (32) ihre ersten Gäste begrüßen. „Geplant ist eine Eröffnungsfeier mit Live-Musik, einer Kinderzirkusshow und Speisen vom Grill“, sagt sie, die ihren zweiten Gastronomiebetrieb – seit 2018 betreibt sie am Völkermarkter Hauptplatz „lokal – Das Beste aus Region“ – „lokal – Das Wohnzimmer im Freibad“ nennt.

Sowohl bei Speisen als auch Getränken setze sie bewusst auf frische, gesunde und regionale Zutaten. „Ich könnte mich nicht damit identifizieren, nur Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe in die Friteuse zu schmeißen“, so Fritz-Jesse. Angeboten werden neben Suppen und Salaten etwa frisch zubereitete Burger mit Rindfleisch oder vegane Burger (9,90 Euro), Wiener Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat (16,90 Euro) und Spaghetti Bolognese (13,50 Euro). Außerdem finden sich fünf verschiedene Pizzasorten, darunter auch eine vegane Pizza, vom „Teigkeller“ aus Bleiburg/Pliberk auf der Speisekarte (ab 11,90 Euro). „Es wird auch täglich bis 11 Uhr mehrere Frühstücksvariationen geben. Mit dem, was davon übrig bleibt, machen wir belegte Weckerl als Snacks für den Nachmittag“, berichtet sie, die ihr Gebäck von der Bäckerei Grilc aus Ruden bezieht. Süße Mäulchen kommen bei hausgemachten Mehlspeisen auf ihre Kosten.

Bis zur Eröffnung des Badbuffets mit rund 100 Sitzplätzen wird noch der Verkaufsraum neu gestaltet. „Die Theke und die Regale habe ich planen lassen, damit alles ein stimmiges Bild ergibt“, sagt die 32-Jährige, die selbst rund 25.000 Euro investiert. Sämtliche Gerätschaften für die Küche sowie gebrauchte Tische und Stühle für den Garten wurden von der Stadtgemeinde Völkermarkt angekauft. Besucht werden kann das Buffet übrigens auch von Gästen, die nicht ins Freibad gehen.