Vor fünf Jahren hat sich Lisa Pulsinger aus Wolfsberg gerade auf eine Gehaltsverhandlung vorbereitet und einen Podcast über Frauen, die ihr Geld richtig investieren, gehört. „Dort wurde mir ganz einfach vermittelt, dass es gar nicht mal so kompliziert ist, Geld richtig zu investieren. Von da an hat mich das Thema nicht mehr losgelassen“, erzählt die 31-Jährige, die sich von diesem Zeitpunkt an mit weiteren Podcasts und Büchern zu diesem Thema beschäftigt hat. Kurze Zeit später ist sie selbst Investorin geworden und hat nebenbei eine Coaching-Ausbildung gemacht. „Viele Frauen erhalten 40 Prozent weniger Pension als Männer und sind jetzt und vor allem in Zukunft von der Altersarmut betroffen. Wir Frauen müssen uns damit beschäftigen“, führt Pulsinger fort, die nach ihrer Matura den Bachelor in „Export-oriented Management“ abgeschlossen hat und danach für zwei Jahre im internationalen Vertrieb bei der Firma Oracle in Irland gearbeitet hat. Seit 2022 begleitet Pulsinger, die aktuell in Wien lebt, mit „Finpulse“ Frauen, Schritt für Schritt eine gesunde Geldbeziehung aufzubauen. „Ich helfe den Frauen dabei, eine positive Einstellung zum Geld zu bekommen und wie sie lernen können, dieses langfristig zu investieren.“