Wahrscheinlich kommen wir glimpflich davon, aber wir müssen die nächste Woche noch abwarten“, meint Hans Köstinger, Obmann der „Mostbarkeiten“, im Hinblick auf das wechselhafte Wetter mit anfänglich großer Wärme, darauffolgendem Frost und mehreren Regentagen in den vergangenen Apriltagen. Der Qualität der am Freitagabend bei der 17. Apfelweinkost der Kleinen Zeitung in Kooperation mit dem Verein Mostbarkeiten im St. Pauler Zogglhof gekürten Produkte kann das Wechselspiel aus unterschiedlichen Wetterlagen glücklicherweise nichts mehr anhaben.