Der lang ersehnte strahlende Sonnenschein über dem von blühenden Apfelbäumen umgebenen Zogglhof in St. Paul im Lavanttal kam am Freitagnachmittag nach einer äußerst nassen und winterlich kalten Arbeitswoche wie bestellt. Denn die Kleine Zeitung lud mit ihren beiden Geschäftsleitern für Kärnten und Osttirol, Werbemarktchef Oliver Bergauer und Chefredakteur Wolfgang Fercher, in Kooperation mit dem Verein Mostbarkeiten rund um Obmann Hans Köstinger zur mittlerweile 17. Apfelweinkost.