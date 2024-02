Der Tourismusverband Eberndorf sucht für die Sommersaison 2024 einen Pächter für das Strandbad-Buffet am Gösselsdorfer See. „Im Vorjahr haben wir das Strandbad-Buffet selbst betrieben, aber wir suchen einen Profi, der das übernimmt“, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbands, Charly Plautz. Eine Bedingung sei, dass der Pächter oder die Pächterin von Juni bis zum Schulanfang im September offenzuhalten hat. Auch das Kassieren des Eintritts ins Gemeindebad und das Sauberhalten der Anlage gehört zu den Aufgaben. „Auf freiwilliger Basis wäre auch ein früherer Start möglich, da gerade am Wochenende viele Spaziergänger zum See kommen“, so Plautz.