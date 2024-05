Nach der Generalüberholung des Familienbetriebes „Seewirt“ am Klopeiner See strukturierte Geschäftsführerin Simone Pressinger jetzt auch den Restaurantbereich um. „Wir wollen kleine und feine Sommergerichte mit regionalen Produkten anbieten. Ähnlich wie in einem Café und Bistro. Hierfür haben wir auch eine passende Atmosphäre mit See-Loungen geschaffen“, verrät Pressinger.

Längere Saison

Neben Salatgerichten und Brötchen soll es auch eine italienische Jause und Konditorware geben. „Wir wollen uns auch auf Frühstück spezialisieren. Unsere hausgemachten Eisbecher gibt es natürlich weiterhin“, sagt Pressinger, die eine längere Saison plant. „Wir wollen ab nächstem Jahr mit Februar aufsperren und bis Ende Oktober offenhalten“, so Pressinger. Von Donnerstag bis Sonntag habe der Betrieb bereits offen, ehe die Hauptsaison beginnt.

Als Pressinger 2021 den Familienbetrieb von ihrem Vater Klaus Richler übernahm, blieb kein Stein auf dem anderen. „Wir haben alles abgetragen. Es ist jetzt kein Hotel mehr“, sagt Pressinger. 13 Ferienwohnungen wurden aus Massivholz errichtet. „Wir wollen ein Treffpunkt für Touristen und Einheimische sein“, so Pressinger.