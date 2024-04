Ursula Pandel, Geschäftsführerin der Frühstückspension Sonnblick in St. Kanzian am Nordufer des Klopeiner Sees, wurde kürzlich von der Wirtschaftskammer für „40 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte“ geehrt. „Diese Auszeichnung erfüllt mich mit Freude, schließlich durfte ich in den vergangenen Jahrzehnten viele schöne Erinnerungen sammeln“, so die 63-Jährige, die die Pension gemeinsam mit ihrem Ehemann Martin (65) betreibt.

„Die Pension existiert bereits seit 1961 und wurde von der Tante meines Mannes geführt. Nach ihrem Tod übernahm er die Leitung und seit unserer Hochzeit bin ich die Geschäftsführerin“, erzählt Ursula Pandel. Sie fügt hinzu: „Vor unserer Pensionierung waren mein Mann und ich im Bildungshaus Sodalitas in Tainach beschäftigt. Unsere Urlaube und Überstunden haben wir dann in der Sommersaison für den Betrieb der Pension eingesetzt.“

Die Frühstückspension © KK

Nachfolger?

Die Frühstückspension Sonnblick bietet sieben Zimmer mit eigenem Balkon. Die Kosten belaufen sich durchschnittlich auf 55 Euro pro Person und Nächtigung, inklusive Frühstück und freiem Seezugang. Dem Ehepaar Pandel ist es ein Anliegen, „eine herzliche und offene Atmosphäre zu schaffen, damit sich unsere Gäste rundum wohlfühlen.“ Zudem legen sie Wert auf Umweltfreundlichkeit, was sich durch die Installation einer Erdwärmepumpe im Jahr 2016 und einer Photovoltaikanlage im Jahr 2023 zeigt. „Solange wir noch fit sind, möchten mein Mann und ich die Pension weiterführen“, sagt Ursula Pandel über die Zukunft des Betriebs. Mit zwei erwachsenen Söhnen und fünf Enkeltöchtern gibt es bereits potenzielle Nachfolger.