Beim geplanten Thermenprojekt in St. Kanzian könnte es nun eine Wende geben. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird immer wieder versucht, es im Norden des Klopeiner Sees zu realisieren. Der derzeitige Stand? Es wird noch am Konzept gearbeitet und nach einem Investor gesucht. MID-Bau-Geschäftsführer Andreas Messner, der das Projekt laut eigenen Aussagen „gratis konzipiert“, verweist auf Thomas Krainz, Bürgermeister von St. Kanzian (SPÖ), der sich etwas zurückhält. Vielleicht auch deshalb, da es jetzt ein weiteres Hotel- und Thermenprojekt gibt, das jedoch im Osten realisiert werden soll und das am 29. Februar regionalen Politikern und Tourismusverantwortlichen in der Griffen-Rast präsentiert wurde. Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten, kennt das Bauvorhaben bereits: „Es ist ein beeindruckendes Projekt und eine ganzjährige Schlechtwetter-Alternative, die nur begrüßenswert ist. Es wäre eine Bereicherung für die gesamte Region.“ Krainz sagt jedenfalls so viel dazu: „Es ist mit allen Beteiligten vereinbart, so wie es der Projektwerber bei der Präsentation eingangs gesagt hat, ein Konzept für die weitere touristische Entwicklung am Klopeiner See zu haben.“