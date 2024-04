Der Griffner Schlossberg ist seit Jahren ein Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Jetzt bekam das Wahrzeichen der Marktgemeinde Griffen eine neue Attraktion – die „Aussichtsplattform Jauntalblick“. Dabei handelt es sich um eine rund zehn Meter lange und zwei Meter breite, brückenartige Aussichtsplattform. Die Stahlkonstruktion, mit Glasboden und Wänden, wurde direkt bei der Sitzterasse der Schlossbergschänke bei den drei Fahnenstangen errichtet und ist über der 130 Meter hohen Felswand nach Westen ausgerichtet. „Dem Besucher erschließt sich von der Plattform ein unvergleichlicher Blick über den gesamten Südkärntner Naturraum, weit hinein ins Jauntal bis zur Petzen und den slowenischen Steiner Alpen“, so Bürgermeister Josef Müller (ÖVP). Der Sportklettersteig wird damit ebenfalls von oben einsehbar. Die Plattform gewähre den Besuchern zudem einen Einblick über Fauna und Flora der Felswand und damit auch auf die mit Steppengras bewachsenen Felsvorsprünge.

Einblick in die Bauarbeiten der Aussichtsplattform © Marktgemeinde Griffen

Rund 110.000 Euro

Umgesetzt wurde das Projekt als sozialpolitisches Ausbildungsprojekt in Kooperation mit der Lehrlingsausbildungsstätte Technischen Akademie St. Andrä und der Lehrlingsausbildung der Firma Asco in St. Andrä. Dabei wurden die eingesetzten Lehrlinge in den Bereichen Stahlbautechnik und konstruktiver Stahlbau sowie Elektroinstallationstechnik für Umwelt, Naturschutz und Denkmalschutz geschult. Die Bauarbeiten dauerten drei Monate.

Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 110.000 Euro, die fast zur Gänze durch Förderungen und Unterstützungen gedeckt sind. Die EU fördert das Projekt mit 60.000 Euro, das Land Kärnten beteiligt sich mit 36.000 Euro und der Rest wird von der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal und dem Verein Tropfsteinhöhle in Form von Eigenmitteln finanziert. Bereits am 5. Mai 2024 ist die feierliche Eröffnung mit kleinem Rahmenprogramm geplant.