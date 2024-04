Mehrfach habe der Schoßbach in den vergangenen Jahrzehnten durch Hochwasser zu Verwüstungen der Wolfsberger Innenstadt geführt. Immerhin ist der unterirdisch verlaufende Kanal teils kaputt und stellenweise zu eng für das Rinnsal. Nun soll diese Gefahr langfristig gebannt werden: Am 8. April startet die erste Bauphase des Hochwasserschutzprojektes Schoßbach. In dieser Woche finden die Vorbereitungsarbeiten statt. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen am 15. April, dann wird auch die Zufahrt zum Kanalplatz von der Johann-Offner-Straße aus gesperrt. Um dennoch zum Markusplatz bei der Musikschule zufahren zu können, wird die Einbahn der Gerichtsgasse beim Bezirksgericht umgedreht.

Die Gesamtkosten des Vorhabens, das in die Zuständigkeit der Wildbach- und Lawinenverbauung fällt, betragen rund 5,8 Millionen Euro, davon entfallen auf die Stadtgemeinde Wolfsberg und die Wolfsberger Stadtwerke insgesamt 1,3 Millionen Euro. Für die Sanierung des insgesamt 380 Laufmeter langen Bauloses entlang des Schoßbaches ist eine einjährige Bauzeit vorgesehen. Dabei wird der Schoßbachkanal durch einen aus Beton hergestellten Kanal ersetzt. Entlang der Baumaßnahmen werden auch bestehende Leitungen der Stadtwerke sowie der Kärnten Netz neu hergestellt.

Die zweite Baustufe wird sich vom Bardelhaus bis zum Getreidemarkt ziehen © Bettina Friedl

Der erste Bauabschnitt verläuft über den Kanalplatz bis zum Bachgewölbe unter der Trafik Bardel am Hohen Platz. Der zweite Abschnitt betrifft den Kanal unter dem Getreidemarkt, der dritte Abschnitt führt über die Schoßbachstraße bis zum Einlaufbauwerk. Aufgrund der Arbeiten kann es am Getreidemarkt von Anfang Mai bis Ende September zu Verkehrssperren kommen. Die Zufahrtsmöglichkeit für Anrainer, Geschäfte, Gastronomie, Rettungskräfte und Müllabfuhr bleibt erhalten. Auch die Durchfahrt zur Schoßbachstraße für den öffentlichen Verkehr bleibt erhalten. Im Falle einer Sperre des Getreidemarktes kann die Zufahrt zur Schoßbachstraße über den Reckturmweg erfolgen.

Durchfahrtssperre

Die Johann-Offner-Straße als Durchfahrt zum Hohen Platz wird voraussichtlich in den Sommerferien für zwei Wochen gesperrt. Auch in diesem Fall bleibt der Anrainerverkehr gewährleistet. Mit Verkehrsbeschränkungen an der Schoßbachstraße ist nach derzeitigem Planungsstand zwischen Juli 2024 und Mai 2025 zu rechnen.

Erst wenn der Schoßbachkanal fertig saniert ist, kann der Getreidemarkt neu gestaltet werden. Entstehen soll eine Naherholungszone mit Grünflächen. Die Attraktivierung des Platzes in der Innenstadt werde über eine Million Euro kosten.