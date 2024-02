Seinen 100. Geburtstag feierte Matthias Wiedenbauer als ältester Gemeindebürger von St. Georgen am 24. Februar mit 124 Gästen im Gasthaus Poppmeier in St. Paul. Neben der Familie war auch eine Abordnung der Gemeinden St. Georgen und St. Paul eingeladen, immerhin war der rüstige Jubilar, der den Spitznamen „Gemeinde Hiasi“ trug, 36 Jahre lang Amtsleiter in St. Georgen und später nach der Eingemeindung in St. Paul. Auch Wirtschaftstreibende aus dem Unteren Lavanttal, Vereinsfunktionäre sowie langjährige Wegbegleiter stießen mit der Frohnatur auf den 100er an. „Flüssiges Obst kann der menschliche Magen in größeren Mengen viel leichter ertragen. Darum hat der Herrgott mit Bedacht Äpfel und Birnen flüssig gemacht.“ So lautet der Trinkspruch des zweifachen Familienvaters, dreifachen Opas und Urgroßvaters einer Enkelin. Mit seiner Frau Aloisia, die zwölf Jahre jünger ist, ist der Jubilar seit 66 Jahren glücklich verheiratet.