Da für das neue Hallenbad am Südring in Klagenfurt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, die in Österreich im Schnitt 18 Monate lang dauert, könnten bis zum Bau noch Jahre vergehen. Um doch in den Badegenuss zu kommen, weichen viele zurzeit nach St. Veit aus, 104.746 Badegäste wurden 2023 gezählt. Doch auch hier muss das städtische Bad bis 2026 um maximal 25 Millionen Euro saniert werden, die Konzeptualisierung wird derzeit von einem Münchner Unternehmen durchgeführt.