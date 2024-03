Ob im Vier-Hauben-Restaurant „Kräuterreich by Vitus Winkler“ in Salzburg oder im Schloss Schauenstein in der Schweiz, dessen Küche mit drei Michelin-Sternen und 19 Punkten gekrönt ist: Der gebürtige Feldkirchner Ralph Kollnitzer hat schon in einigen renommierten Häusern Erfahrung gesammelt. Nachdem es ihn wegen seiner Frau und seiner eineinhalbjährigen Tochter nun wieder näher Richtung Heimat gezogen hat, wird er als Küchenchef im „Restaurant Reiterhof Stückler“ in St. Margarethen bei Wolfsberg durchstarten. Eröffnet wird das Restaurant am 14. März.

Der neue Küchenchef will im Lavanttal kulinarisch punkten: „Es soll etwas Feineres werden.“ Geöffnet hat das im Vorjahr neu errichtete Restaurant mit 50 Sitzplätzen samt angeschlossenem Bar-Lounge-Bereich mit weiteren 30 Plätzen und 40 Sitzplätzen auf der Dachterrasse von Donnerstag bis Sonntag. Abends wird es von 18 bis 21 Uhr ein Gourmetmenü geben, das für vegetarische und vegane Gäste beziehungsweise auch an Allergene und Unverträglichkeiten angepasst wird. Vier Gänge kosten 85 Euro, fünf Gänge gibt‘s um 100 Euro und sechs Gänge um 115 Euro. „Im Menüpreis sind das Gedeck, ein Gruß aus der Küche und ein süßer kleiner Abschluss inkludiert“, erklärt Reiterhof-Chef Andreas Stückler.

Das Restaurant am Reiterhof Stückler © Reiterhof

Gerichte wechseln laufend

Ebenfalls donnerstags bis sonntags von 18 bis 21 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen auch zu Mittag von 12 bis 15 Uhr kann man wahlweise auch á la carte bestellen. „Die Vorspeisen werden 12 bis 15 Euro kosten und die Hauptspeisen zwischen 18 und 25 Euro“, fährt Stückler fort. Auf der Karte werden drei bis vier Vorspeisen, fünf bis sechs Hauptspeisen, zwei Suppen und zwei Nachspeisen stehen. „Ab acht Personen stelle ich auch ein individuelles Menü oder Sharing-Platten zusammen“, sagt der Küchenchef. Er wird die á la carte-Gerichte alle zwei Wochen ändern, das Gourmetmenü alle ein oder eineinhalb Monate. „Ich will Abwechslung bieten“, erklärt der Küchenchef und fügt hinzu: „Die Gerichte werden zwar bodenständig, aber dennoch ausgefallen sein. Und ich werde sie saisonal anpassen.“ Für die Konsumation eines Gourmetmenüs sollen die Gäste laut Restaurantleiter Patrick Kranl zwei, drei Stunden einberechnen. Damit den kleinsten Gästen nicht langweilig wird, gibt es einen Spieleraum mit Bällebad sowie einen Spielplatz im Freien.

Die Speisekarten werden online unter www.reiterhof-stueckler.at/restaurant ersichtlich sein, auf der Homepage kann man auch einen Tisch reservieren. „Sonntags wird von 10.30 bis 12 Uhr außerdem ein Drei-Gänge-Brunch um 35 Euro pro Person angeboten“, sagt Kollnitzer, der mit drei weiteren Personen in der Küche stehen wird. Unter anderem mit Thomas Kieler als Sous-Chef, mit dem er schon in anderen Häusern gemeinsam gekocht hat. Gesucht wird übrigens noch ein Sommelier.