Das Café Belvedere im Barockgarten des Benediktinerstiftes St. Paul ist für viele ein besonderes Kleinod, das inmitten von Kräutern und Blumen zum Verweilen einlädt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Café, das zuvor von der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative und danach von Pächterin Edeltraud Koinig betrieben wurde, geschlossen – und blieb es dann auch.

Gärtner mit Leib und Seele: Christian Bozic © Privat

Nun zieht neues Leben in die alten Gemäuer ein. Am 4. April eröffnet „Naturbua“ Christian Bozic dort ein rund 60 Quadratmeter großes Blumengeschäft. Der gebürtige Bad Eisenkappler hat sich 2022 seinen beruflichen Traum erfüllt und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. „Ich biete Hochzeits-, Trauer- und Eventfloristik an, aber auch saisonale Blumenarrangements. Frische Schnittblumen gibt es nur auf Bestellung“, erklärt Bozic, der seit mehr als zehn Jahren in Maria Rojach lebt.

Seine Werkstatt in Paierdorf bei Maria Rojach bleibt weiterhin bestehen. „Es wird dann aber einen Schau- und Verkaufsraum in St. Paul geben. Auch ein paar Tische werden zum Verweilen einladen“, so Bozic. Saisonales Gemüse und Kräuter werde es ebenfalls vor Ort geben. Kundenwünschen werden weiterhin auf Bestellung entgegengenommen. Geöffnet wird der „Naturbua“-Blumenladen donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr sein. Erreichbar ist Bozic unter Telefon 0664/ 996 93 08 oder per E-Mail an christian@natur-bua.at. Mehr Informationen gibt‘s im Internet unter www.natur-bua.at.