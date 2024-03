Nach und nach werden alle Hofer-Filialen in Österreich auf das neue Ladenkonzept umgestellt. Dafür ist in allen Filialen eine zweitägige Schließung vorgesehen, ehe neu eröffnet wird. Was die Kunden erwartet? „Gleich nach dem Betreten der Filiale wird noch mehr Frische-Vielfalt am Marktplatz und in der Backbox geboten. Darüber hinaus wird es stufenweise zu einer Erweiterung des Sortiments, etwa im Backboxbereich, kommen. Dank eines übersichtlichen Regalkonzeptes erhalten die Kunden einen noch besseren Überblick und es wird erweiterte Kassen mit mehr Platz zum Einpacken des Einkaufs geben“, heißt es seitens des Supermarkt-Diskonters.

Umbautage der Filialen

Die Umbautermine wurden versetzt geplant, damit die Kunden auf umliegende Filialen ausweichen können. Die Hofer-Filiale in St. Andrä hatte Anfang dieser Woche geschlossen und ist seit 6. März wieder geöffnet. In Völkermarkt hat der Diskonter am 6. und 7. März geschlossen und wird am 8. März wiedereröffnet. Die beiden Filialen in Wolfsberg sind dann als Nächstes dran: Jene in der Grazer Straße wird am 8. und 9. März umgebaut und am 11. März neu eröffnet, jene in der Klagenfurter Straße hat am 10. und 11. März geschlossen, um am 12. März mit neuem Konzept zu eröffnen.