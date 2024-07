Anfang Juli wurde bekannt, wer die neuen Besitzer des Rondo-Areals im Zentrum von Seelach am Klopeiner See sind. Von diesem Zeitpunkt an ging es Schlag auf Schlag, der Dornröschenschlaf der letzten Jahre ist endgültig vorbei. Der von vielen bekrittelte Bauzaun wurde rasch entfernt, bei einigen leer stehenden Geschäftsflächen ist bereits wieder Leben eingekehrt. „Es tut sich täglich etwas bei uns“, so die neuen Besitzer Bernd Hinteregger (49) und Helmut Steiner (52). Den bekannten Lavanttaler Erfolgshotelier und den Immobilienentwickler aus Spielberg verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. „Dass das Zentrum am Klopeiner See wieder belebt wird, ist für uns ein Herzensprojekt.“

Bernd Hinteregger und Helmut Steiner (links) beim Entfernen des Bauzauns © Thomas Hude

Nachdem der Kauf innerhalb kürzester Zeit abgewickelt wurde, geht es jetzt primär darum, ein Angebot für die diesjährige Saison zu schaffen. „Unser Technikchef Erich Fudali hat mit seinem Team Unglaubliches geleistet. Alle Geschäftsflächen und Appartements sind bezugsfertig“, sagt Hinteregger, der von einem „Pioniersommer“ spricht. Fünf Geschäftslokale können für heuer noch gemietet werden, in einige sind altbekannte Unternehmer zurückgekehrt. Neben dem St. Veiter Trampolinproduzent Gert Kaltschütz von „Zum Poldi“ am Ostufer haben sich auch Tina und Siegfried Smetanig kurzerhand dort eingemietet. Beide betreiben die nahegelegene Walderlebniswelt und bespielen das Rondo-Areal mit einer kleinen „Play-Planet“-Spielhalle. Vorzufinden sind auch Textilgeschäfte, zu denen noch ein Antiquitätengeschäft stoßen soll.

Gert Kaltschütz hat bereits Trampoline aufgestellt © KK

Demnächst soll auch ein gastronomischer Pop-up-Store eröffnen. „Gastro wird erst 2025 eine große Rolle spielen“, verrät Hinteregger, der bereits bestätigen kann, dass nächstes Jahr Dimitrios Gadetsakis wieder zurück an den See kehren wird. Von 2018 weg betrieb er dort bereits ein griechisches Restaurant. „Die letzten zwei Sommer leider nicht mehr. Es ist schön, dass ich während der Sommersaison wieder dort sein kann“, sagt der 48-Jährige, der noch in Feldkirchen ein Restaurant betreibt. Die 45 zur Verfügung stehenden gebührenpflichtigen Parkplätze werden von der Firma „Avantpark“ betreut. „Es gibt unterschiedliche Tarifsysteme, je nachdem, wie lange jemand dort stehen bleibt“, so Hinteregger.

„Notwendige Renovierungsarbeiten“

Von den insgesamt acht Appartements können bis Ende Oktober noch vier gemietet werden. „Danach beginnen die notwendigen Renovierungsarbeiten, damit sie nächstes Jahr touristisch genutzt werden können“, sagt Hinteregger. Um die Vermarktung dieser werde sich das Team der HB1-Hotels, deren Gründer Hinteregger ist, kümmern. Auf Vordermann werde aber das gesamte Areal gebracht. „2025 wollen wir in neuem Glanz durchstarten. Jede konstruktive Idee ist willkommen. Ziel ist es, einen guten Branchenmix, Gastronomie- und Entertainmentangebote zu schaffen“, so Hinteregger. Für den möglichen Betrieb der Diskothek gab es schon einige Besichtigungen. „Es gibt aber noch andere Ideen“, so Hinteregger.

Bei den Vermietungen der Geschäftsflächen gilt das „first come, first serve“-Prinzip. „Langjährige Mieter wollen wieder zurückkommen. Wir sind erfreut über die vielen Anfragen“, so Hinteregger. Interessierte Mieter können sich unter office@hb1.at melden. Im Herbst wollen die neuen Besitzer genauere Pläne präsentieren.