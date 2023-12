Bis vor Kurzem hatte die Walderlebniswelt in St. Kanzian noch vier Gesellschafter. Seit 30. November gibt es mit Tina (43) und Siegfried Smetanig (45) aus Kraig neue Eigentümer. Durch ihre Firma „Carinthia Automaten Play Planet GmbH“ sind die beiden schon seit Jahren am Klopeiner See mit Spielhallen vertreten. „Wir wurden gefragt, ob wir die Walderlebniswelt übernehmen möchten. Nach längerer Überlegung haben wir zugestimmt“, sagt Tina Smetanig.

Neben Bewährtem, wie dem Indoor-Spielehaus, dem Hochseilpark und dem Baumwipfelweg, planen die neuen Eigentümer auch Neues: „Heuer sind noch Trampolinanlagen für draußen geplant. Ab Frühling wollen wir auch eine Goldgräberwaschanlage für die Kinder anbieten“, sagt Tina Smetanig. Neu im Angebot ist auch ein Virtual-Reality-Raum. „Besucher ab sechs Jahren können schon jetzt mit einer VR-Brille unabhängig voneinander Spiele spielen. Insgesamt sechs Personen zugleich“, so die zweifache Mutter.

Der Virtual-Reality-Raum © KK

Geöffnet hat die Walderlebniswelt jetzt vorerst nur am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. „In den Weihnachtsferien haben wir zu denselben Zeiten täglich geöffnet. Wir möchten schauen, wie es angenommen wird, da die Walderlebniswelt bisher im Winter ja immer geschlossen gewesen ist. Danach schauen wir weiter“, sagt Smetanig. Geschlossen ist die Walderlebniswelt am 24. und 25. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Jänner. Bis 7. Jänner kostet der Tageseintritt 11 Euro.

Die 43-Jährige möchte aber auch selbst vor Ort sein. „Die Personen brauchen eine Ansprechperson“, sagt sie. Zwei Mitarbeiter wurden übernommen, im Sommer sollen Praktikanten beschäftigt werden. „Es ist ein kleiner Familienbetrieb, wo jeder ein bisschen mithilft“, so Smetanig. Neben einem Terminkalender, der den Besuchern einen Überblick verschaffen soll, sollen auch unterschiedliche Feste abgehalten werden. Auch ein kleiner Streichelzoo ist angedacht. „Das befindet sich aber alles noch in Planung. Wir wollen jedenfalls, dass immer etwas passiert.“