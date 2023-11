Immer mehr fallen Online-Betrügereien zum Opfer. So auch ein Ehepaar aus dem Bezirk Völkermarkt, das heuer einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag an Internetbetrüger verlor. Die Frau hatte online mit einem Mann Kontakt, der Gewinne mittels Investments versprach. „Die Fälle häufen sich“, weiß Polizist Sandro Turk aus Globasnitz/Globasnica. Der 28-Jährige ist seit drei Jahren bei der Polizei und zählt zu den neuen IT-Ermittlern im Bezirk Völkermarkt. „IT-Ermittlerinnen und IT-Ermittler gibt es schon seit über zehn Jahren, die Zahl wurde kontinuierlich gesteigert. Aktuell verfolgen wir den Auftrag, die Zahl in allen Bundesländern zu verdoppeln. Auch der unmittelbare Bereich der IT-Forensik im Landeskriminalamt soll im Zuge der bevorstehenden Kriminaldienst-Reform erheblich angehoben werden“, sagt Christian Baumgartner, IT-Kriminalist im Landeskriminalamt.