Vor wenigen Tagen sorgte eine WhatsApp-Nachricht innerhalb der Kärntner Jägerschaft für Aufsehen, die auch die Öffentlichkeit erreichte. Ein Jäger gab an, in den frühen Morgenstunden in Kötsch an der Saualpe ein Rudel von fünf Wölfen wahrgenommen und mit Warnschüssen vergrämt zu haben. Eine konkrete Sichtung sei allerdings nicht möglich gewesen, da es um diese Tageszeit noch finster war. Allerdings war von einer Wärmebildkamera die Rede.