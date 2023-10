Derzeit macht in der Kärntner Jägerschaft eine WhatsApp-Nachricht die Runde. „Hallo an alle. Aufpassen auf der Saualpe. Bei uns in der Kötsch wurde gerade ein Wolfsrudel gesichtet“, schreibt ein Jäger. Mindestens fünf Tiere habe er gesehen, da es zu der Tageszeit – die Sichtung ereignete sich am Montag zwischen 6.10 und 6.15 Uhr – aber noch finster war, könnten es auch mehr gewesen sein. Fotos gibt es leider keine, die Tiere seien mittels Wärmebildkamera gesehen worden. Der Jäger gab mehrere Warnschüsse ab, um die Tiere zu vertreiben.

Dass es in der Gegend Wölfe gibt, sei nicht neu. „Es gab dort bereits genetische Nachweise“, sagt Roman Kirnbauer, Wolfsexperte des Landes Kärnten. Den aktuellen Fall müsse man sich aber erst anschauen. Dass im Gebiet der Saualpe ein ganzes Wolfsrudel lebt, wäre eine Neuigkeit.