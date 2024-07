„Jede solche Tat ist ein Stich ins Herz der slowenischen Bevölkerung Kärntens. Es ist eine latente, leider immer noch permanente Feindseligkeit und Kränkung, die Wunden nicht heilen lässt. Eine Sensibilisierung der Bevölkerung in dieser Hinsicht ist in Kärnten nach wie vor vonnöten“, so GWL-Ersatzgemeinderätin Sonja Kert-Wakounig zu den Beschmierungen der zweisprachigen Ortstafeln in der Gemeinde St. Kanzian.

Übermalt wurde der slowenische Name der Ortschaft Lauchenholz/Gluhi les, einige Tage davor wurde auch eine zweisprachige Ortstafel in St. Primus/Šentprimož überklebt. Der Polizei liegt eine Anzeige bereits vor. „Es ist bedauerlich, dass es immer noch Menschen gibt, die den slowenischen Teil unserer Geschichte und Kultur auslöschen möchten und diese Geisteshaltung mit dem Übermalen slowenischer Ortsnamen auf zweisprachigen Ortstafeln öffentlich bekunden“, heißt es in einer Aussendung der GWL-Fraktion.