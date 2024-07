Lange wurde mithilfe eines internationalen beauftragten Maklers nach einem neuen Besitzer für das Anwesen von Franz Peter Orasch von der Lilihill-Group im Zentrum von Seelach am Klopeiner See gesucht. Während dieser Zeit wurde auch ein Bauzaun aufgestellt, der bei den Urlaubern und Touristikern für großen Unmut sorgte. „Es schaut schrecklich aus“, war von vielen zu hören. Sämtliche Mieter wurden auch gekündigt und mussten das Areal verlassen, auf dem sich die bekannte Diskothek „Rondo“ befindet, in der früher sehr gerne und viel getanzt wurde.

Tschüss Bauzaun

Ein Teil vom Bauzaun wurde vor der anberaumten Pressekonferenz am 5. Juli im „Mochoritsch Eck“ bereits entfernt. „Der restliche ist spätestens am Abend Geschichte. Es war wohl der berühmteste Zaun in Kärnten. Auch die Parkflächen werden dann wieder zur Verfügung stehen“, gibt der bekannte Lavanttaler Erfolgs-Hotelier Bernd Hinteregger bekannt, der zusammen mit Helmut Steiner, Investor und Immobilienentwickler aus Spielberg, das „Zentrum am Klopeiner See wieder beleben möchte“. Beide kennen sich schon seit Jahrzehnten und haben unter anderem auch ein Hotel in Wien erbaut. „Wir haben in unserem Leben schon viele Geschäfte gemacht. Aber so kurzfristig haben wir noch keines abgewickelt. Wir glauben an die Region, an Kärnten und an die Zukunft des Tourismus“, geben die beiden bekannt. Innerhalb einer Woche wurden die Verhandlungen abgewickelt, über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir wollten zeigen, dass man im Tourismus schnell sein kann und muss. Andere reden sehr viel, wir wollen handeln“, sagt Hinteregger.

„Ein Ganzjahreserlebnis“

Und jetzt soll es schnell gehen: „Wir wollen das Rad nicht neu erfinden und zu dem Angebot zurückkehren, das es hier schon einmal gegeben hat“, sagt Hinteregger. Erste Gespräche mit potenziellen Mietern werden bereits geführt. Ab nächster Woche soll bereits der erste Mieter einziehen. „Wir wollen tolle Modeläden, eine tolle Gastronomie. Es soll für jeden Urlauber etwas dabei sein“, sagt Hinteregger. Das „Rondo“ soll sich auch wieder zu einem beliebten Treffpunkt entwickeln. „Wir wollen so lange wie möglich offen halten, es soll ein Ganzjahreserlebnis werden“, sagt Hinteregger. Ideen gebe es bereits viele. Im Herbst sollen die genauen Pläne präsentiert werden. „Wir wollen das Konzept weiterentwickeln und gemeinsam etwas schaffen.“

Interessierte Mieter können sich unter office@hb1.at melden. „Alle Genehmigungen sind bereits vorhanden. Es sollte alles relativ schnell und unkompliziert über die Bühne gehen können“, so Steiner. Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) spricht von einem historischen Tag: „Es wird dem Zentrum wieder Leben eingehaucht. Als Gemeinde sind wir bemüht, die Infrastruktur zu verbessern, alles Weitere liegt bei den Unternehmern. Wir stehen jeder Entwicklung positiv gegenüber.“ Der St. Veiter Trampolin-Produzent Gert Kaltschütz wird wieder ins Zentrum zurückkehren. Sein Lokal „Zum Poldi“ in Unterburg bleibe aber weiterhin bestehen. „Wir freuen uns und werden jetzt vorerst im Zentrum wieder die Trampoline und Wasserrollen für die Kinder schnellstmöglich aufbauen.“

Bei der Mietersuche werden die neuen Besitzer auch von der Tourismusregion und dem Tourismusverband unterstützt: „Es beginnt eine neue Ära, wir sind sehr froh über diese Entwicklung. In den letzten Tagen ist mehr als im letzten Jahr passiert. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal.