Auch wenn die aktuellen Temperaturen anderes versprechen – die Eishockeysaison 2024/25 steht unmittelbar bevor. Der Rekordmeister KAC steckt mitten in den Vorbereitungen. Mitte August starten für die Rotjacken die ersten Testspiele, ehe es am 20. September mit dem Ligabetrieb losgeht. Im ersten Spiel der ICE Hockey League (kurz ICE) trifft der EC KAC in der Heidi-Horten-Arena auf den aktuellen Meister Red Bull Salzburg (Spielbeginn: 19.15 Uhr).