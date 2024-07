Der Kanadier, der sich 2018 dem KAC anschloss, verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison. In den Jahren 2019 und 2021 feierte der 35-jährige Stürmer jeweils den Meistertitel mit den Rotjacken, war dabei auch der teaminterne Topscorer. In seinen bisherigen Einsätzen für Rot-Weiß gelangen dem Rechtsschützen nicht weniger als 289 Scorerpunkte (109 Tore und 180 Assists). „Ich bin seit sechs Jahren beim Verein, wir haben zweimal den Titel geholt. Ich komme nach Kärnten zurück, weil ich eine weitere Meisterschaft mit dem KAC gewinnen will“, erklärt Petersen.

Auch Headcoach Kirk Furey freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem Offensivspieler: „Er hat in den letzten Jahren eine wesentliche Rolle für unser Team eingenommen und großen Anteil am Erfolg des Klubs. Er besitzt eine hohe Spielintelligenz und Produktivität, damit wird er auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein für das Erreichen unserer Zielsetzungen sein.“