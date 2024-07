Auf der Eisplatte fühlen sich Weltcup-Slalomartisten Marco Schwarz, Manuel Feller, Johannes Strolz, Stefan Brennsteiner, Michael Matt und Adrian Pertl wie zu Hause. Um im Trainingsplan für Abwechslung zu sorgen, hat sich die ÖSV-Trainerriege um Marko Pfeifer (Chef) und Martin Kroisleitner (Slalom) etwas Besonderes einfallen lassen. Kurzerhand wurde, nachdem die Gruppe im Hotel Seefels am Wörthersee ihre Zelte aufgeschlagen hat, Eishockey-Skills Coach Paul Ullrich für zwei Einheiten in der Eishalle Ferlach engagiert. „Wir brauchen für die Burschen Alternativen, sonst wird es zu eintönig“, erzählt Kroisleitner und ergänzt lächelnd: „Der Trainingsfaktor soll dennoch gegeben sein. Der Untergrund hier ähnelt so mancher Slalompiste. Und auch wir bewegen uns auf den Stahlkanten. Rumpfstabilität ist ein großer Faktor. Es gibt also genügend Parallelen zum Eishockey.“