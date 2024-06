Ein weiterer KAC-Publikumsliebling wird kommende Saison definitiv nicht mehr das Rotjacken-Dress tragen. Wie zuvor Thomas Vallant (könnte bei VSV oder Düsseldorf landen) und Marcel Witting (fix in Linz) verlässt nun auch Niki Kraus den Vize-Meister. Seit 2015 spielte er für die Klagenfurter, absolvierte 291 Liga-Spiele sowie 87 Partien in der Alps-Hockey-League. „Vor zwei, drei Wochen war klar, dass es zu keiner Einigung mit dem Verein kommen wird“, erzählt der Stürmer, der stets mit großem Kämpferherz glänzte. In der abgelaufenen Spielzeit zeigte der Wiener allerdings auch mit Scoringqualitäten auf.