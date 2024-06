Die Champions Hockey League hat den Spielplan für den Grunddurchgang der Saison 2024/25 veröffentlicht. Der KAC wird am 6. September beim französischen Meister, den Rouen Dragons, in seine fünfte Spielzeit in der Königsklasse starten und zwei Tage später beim Sieger des letztjährigen SHL-Grunddurchgangs, Färjestad Karlstad, in Schweden gastieren.

Zur Heimpremiere begrüßen die Rotjacken am 12. September den Zweitplatzierten der Regular Season in der Schweizer National League, Fribourg-Gottéron. Am 15. September tritt schließlich der amtierende Meister Polens, Unia Oświęcim, in der Landeshauptstadt an. Nach sieben Runden in der Liga, die am 20. September startet, wechselt der KAC im Oktober wieder zurück auf das internationale Parkett: Am 9. Oktober tritt das Team von Kirk Furey und David Fischer beim Titelverteidiger Genève-Servette an, wobei diese Begegnung in Neuchâtel zur Austragung kommt. Beschlossen wird der Grunddurchgang aus rot-weißer Sicht eine Woche später auf eigenem Eis: Am 16. Oktober ist der amtierende Schweizer Meister, die ZSC Lions Zurich, am Wörthersee zu Gast.

Thomas Vallant verlässt die Rotjacken

Die Klagenfurter und Eigenbauspieler Thomas Vallant gehen indes zukünftig getrennte Wege: Der Klub hat sich in den vergangenen Tagen final dazu entschieden, dem Verteidiger kein Angebot zur Verlängerung der Zusammenarbeit vorzulegen.

Vallant verlässt den KAC © Gepa

Vallant durchlief bei den Rotjacken sämtliche Altersklassen im Nachwuchsbereich, in der Kampfmannschaft debütierte er am 22. Dezember 2011 im Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals, zur rot-weißen Stammbesetzung gehörte der Rechtsschütze ab der Saison 2014/15. Zwischen 2017 und 2020 spielte Vallant für die Dornbirn Bulldogs und den HC Innsbruck, dann kehrte er zu seinem Stammverein zurück: Über das Future Team drängte er sich binnen weniger Wochen wieder für den ICE-Kader auf, am Ende seiner starken Comeback-Saison stand der Meistertitel 2020/21.

In ganzen 402 Bewerbspielen für Rot-Weiß gelangen dem 28-Jährigen 17 Tore und 41 Assists, zudem hält er bei einer Plus-Minus-Statistik von starken +47.