Bei der ordentlichen Generalversammlung der ICE Hockey League ist ein neues Präsidium gewählt worden. Der einzig eingebrachte Wahlvorschlag – mit Alexander Gruber an der Spitze – wurde einstimmig angenommen und der Wiener für vier Jahre in diese Funktion gewählt. Der 63-Jährige übernahm die Präsidentschaft von Kommerzialrat Jochen Pildner-Steinburg. Gruber ist ein bekannter Name im österreichischen Eishockey. Als Stürmer lief er über ein Jahrzehnt beim Wiener Eislauf-Verein in der höchsten Spielklasse auf. Der Rechtsanwalt blieb dem Eishockey auch nach seinem Karriereende erhalten, er fungierte seit Ligagründung als Mitglied der Rechtskommission und war zudem über einige Jahre als Vizepräsident des Österreichischen Eishockeyverbandes tätig.



„Wir sehen uns als Vertreter einer internationalen Liga und versuchen, alle bestehenden Märkte weiter zu stärken. Es soll auf allen Ebenen einen internen Diskurs geben, wir wollen die Liga durch Einigkeit weiter voranbringen und noch sichtbarer machen. Dazu gab es im Zuge der Generalversammlung schon sehr konstruktive Gespräche und ich blicke in eine positive Eishockey-Zukunft“, sagt Gruber.

Auch KAC-Präsident Schwaiger in neuer Funktion

Im Rahmen der Generalversammlung wurde das neue Präsidium auch auf fünf Personen aufgestockt. René Dimter (Eishockey-Manager Red Bull Salzburg und München), Johannes Schwaiger (Präsident KAC), Erich Falkensteiner (Präsident Pustertal) und Viktor Szelig (GM Fehervar) übernahmen die Funktion der Vizepräsidenten.