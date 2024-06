Minsk kam Unvorhergesehen. Genauer gesagt der Erfolg von Österreichs U20 bei der WM 2020 in Weißrussland. Ohne große Stars wie Marco Rossi gelang der rot-weiß-roten Mannschaft der Aufstieg in die Top-Division. Weil Benjamin Baumgartner (mittlerweile SC Bern) – hat auch heuer bei der WM in Prag mit hervorragenden Leistungen geglänzt – zum punktebesten Spieler des Turniers geworden ist. Insgesamt konnte man damals bereits erkennen, dass zukünftig tragende Rollen im heimischen Eishockey einnehmen könnten. Und das wiederum haben auch einige Liga-Klubs erkannt.