Für KAC-Eigenbauspieler Thimo Nickl rückt der große Traum von der besten Liga der Welt (NHL) in immer greifbarere Nähe. Der Verteidiger, der die letzten drei Jahre in Schweden (AIK Stockholm, Rögle BK und Mora IK) verbrachte, wurde im heurigen NHL-Draft an insgesamt 104. Stelle (4. Runde) von den Anaheim Mighty Ducks ausgewählt, aber wenig später im Tausch zu den Pittsburgh Penguins transferiert.



Zuvor spielte der Rechtsschütze bereits in der Saison 2019/20 in Nordamerika, damals für die Drummondville Voltigeurs in der QMJHL (kanadische Juniorenliga). Nun entschied sich die Organisation der Penguins dazu, dem österreichischen Nationalteamspieler einen Einjahresvertrag zu unterfertigen. In der kommenden Saison wird der 21-Jährige damit in deren Farmteam, den Wilkes-Barre/Scranton Penguins einlaufen.