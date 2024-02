2020 war er der erste in Klagenfurt geborene und auch ausgebildete Spieler, der im NHL-Draft gezogen wurde. In Runde vier ging der Traum in Erfüllung, als die Anaheim Ducks Nickl zogen und seine Rechte später an die Pittsburgh Penguins weitergaben. Seither hat sich im Leben des 22-Jährigen einiges getan.