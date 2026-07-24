Philip Edlinger

Sport

Jahrgang 1997, geboren und aufgewachsen in Villach und sozialisiert auf der Stehplatztribüne des VSV und den Fußballplätzen rund um die Drau. Einstieg in den Sportjournalismus als freier Mitarbeiter während meiner Schulzeit 2012 in der Presseabteilung der heimischen Eishockeyliga. Seit 2014 Teil der Redaktion der Kleinen Zeitung, zuerst als freier Mitarbeiter für mehrere Ressorts während meines Bachelorstudiums der Politikwissenschaft in Wien, seit 2022 Sportredakteur mit den Schwerpunkten Eishockey, Fußball und Regionalsport von Bogenschießen bis Floorball. Wohnhaft in Villach und Wien.