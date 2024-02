Das letzte Spiel vor dem Play-off gilt der Formüberprüfung, sagt man. Hier dürfte der KAC, der in dieser Saison den besten Punkteschnitt seit 23 Jahren vorweist (2,17 pro Spiel), wohl über jeden Zweifel erhaben sein. Eine Tordifferenz von +82, zehn Zähler Abstand zum Tabellenzweiten, höchste Scoring-Effizienz (11,52 %) und mit einer Powerplayquote von beeindruckenden 25,9 Prozent bewegen sich die Rotjacken in völlig neuen Sphären (weniger als 20 Prozent bildete seit über zehn Jahren die Regel). „Es klingt eigentlich banal: Wir müssen nur weiterhin im Flow bleiben“, erklärt Kapitän Thomas Hundertpfund, der in Bozen am Freitag wieder an Bord ist. „Eine wichtige Partie für den Spielrhythmus. Das Viertelfinale beginnt ja erst nächsten Sonntag.“