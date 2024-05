Der Profisport bestimmt über einen limitierten Zeitraum den Großteil ihres Lebens. Da Leistungssportler aber kategorisch mit dem Wort Perfektionismus assoziiert werden, haben viele ihre ersten beruflichen Schritte längst während ihres sportlichen Werdegangs im Auge. Angesichts dieser Tatsache ist das Projekt „Spitzensport und Studium“ an der Universität in Klagenfurt prädestiniert dafür. Das Projekt, betreut von Anna Weißenbrunner und Thomas Brandauer, bietet ihnen die Möglichkeit, über ein individuell angepasstes Mentoren-System, eine universitäre Ausbildung mit ihrem Engagement im Hochleistungssport zu kombinieren. Aktuell nehmen 24 Spitzensportler die Vorteile in Anspruch.