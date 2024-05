Der KAC, der sich in der abgelaufenen Saison als europaweit erster Klub für die nächstjährige Auflage der Champions Hockey League qualifiziert hatte, kennt seine Gegner. Die Klagenfurter, die zum fünften Mal in der Königsklasse vertreten sein werden, wurden bei der am spielfreien Tag der Weltmeisterschaft in Prag abgehaltenen Auslosung aus Topf drei (von vier) gezogen. Sie treffen ab September zu Hause auf ZSC Lions Zurich (SUI), Fribourg-Gottéron (SUI) und Unia Oświęcim (POL) sowie auswärts auf Genève-Servette (SUI), Färjestad Karlstad (SWE) und Rouen Dragons (FRA).