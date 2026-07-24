Albin Tilli

Leiter Sportressort Kärnten und Osttirol

Albin Tilli, geboren 1972 in Villach, kennt den Kärntner Sport fast so lange, wie er denken kann – und berichtet seit Jahrzehnten darüber. Lebt in Wernberg, ist seit 1996 mit Karin verheiratet und Vater von Marco und Fabio. ///Der Anpfiff erfolgte beim „Draustädter“, danach ging zur Kärntner Tageszeitung. Deren Konkurs brachte ihn 2014 zur Kleinen Zeitung – samt Neuausrichtung der Kärntner Fußballberichterstattung. Es folgten firmeninterne Stationen im Regionalbüro Villach, als Leiter des Regionalbüros Klagenfurt sowie stellvertretender Regionalleiter und Printverantwortlicher für die Regionen. Seit Oktober 2026 leitet Tilli das Sportressort Kärnten und Osttirol. Sein Spielsystem: regional, digital und immer möglichst nah an den Menschen. ///Wenn er nicht gerade Berichte schreibt, schreibt er Bücher. Mittlerweile stehen zehn im Regal, unter anderem „Das Buch der Kärntner Rekorde“ (2013), „Innensicht“, die Biographie von Fußballer Martin Hinteregger (2021) oder „100 Jahre EC VSV“ (2023). ///Natürlich darf für einen Sportnerd ein ganz spezielles Projekt nicht fehlen: ein Panini-Sammelalbum. Die „Kärntner Sportpickerl“ (2019) waren das erste regionale Projekt des italienischen Traditionsunternehmens.