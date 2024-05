Eigentlich hat der KAC ein Schild im Fenster stehen: „Betriebsurlaub“ ist darauf zu lesen. Für den ganzen Mai wurde die Intensität reduziert, allen Mitarbeitern ein wenig Luft zum Atmen gegönnt. Und auch die Spieler dürfen sich nach der zehrenden letzten Saison in diesem Sommer ein wenig länger zurücklehnen, als in der Vergangenheit üblich. Dennoch wurde die Arbeit nicht stillgelegt. Mit Mathias From wurde zuletzt das dänische Paket geschnürt (neben den wichtigen Vertragsverlängerungen von Jesper Jensen Aabo und Sebastian Dahm). Thomas Hundertpfund und Johannes Bischofberger bleiben erwartungsgemäß an Bord, Lukas Haudum, Manuel Ganahl sowie Paul Postma wurden wie erwartet verabschiedet.