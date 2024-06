Die Idee kam ihnen bereits im vergangenen Sommer, als sie selbst außerhalb Kärntens an Turnieren teilnahmen. Heuer veranstalten VSV-Publikumsliebling Felix Maxa, Kitzbühel-Torhüter Alexander Schmidt und Zell-Stürmer Christian Jennes selber den Inline-Cup Kärnten in der Steindorfer Eishalle. Am Samstag (Start: 11 Uhr) und Sonntag (Start: 9.30 Uhr, Finale: 16.30 Uhr) werden nun zwölf Inlinehockeyteams im Drei-gegen-Drei-Format um die Kunststoffkugel kämpfen und auf Torjagd gehen. „Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie das angenommen wurde, wir haben sogar noch Teams auf die Warteliste setzen müssen“, erzählt Schmidt und Maxa fügt an: „Auch das Niveau ist sehr stark. Vom Hobbyspieler bis zum Profi ist wirklich alles dabei.“