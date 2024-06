Ganze 22 Jahre Eishockey-Profi, mehr 1300 Spiele, neun Meistertitel mit KAC, Salzburg, in Deutschland und Schweden, je 17 Final- und WM-Teilnahmen, drei Olympische Spiele. Die Liste der Erfolge, die Dieter Kalt im Sport erreicht hat, ist beeindruckend lang. 2012 hängte er seine Schlittschuhe an den Nagel und arbeitete beim KAC und im Eishockeyverband als Trainer und Funktionär weiter, ehe er 2019 einen neuen Weg einschlug, jetzt erfolgreich als Coach arbeitet und seine Erfahrungen aus dem Spitzensport an Führungspersönlichkeiten aus allen Berufsfeldern weitergibt.