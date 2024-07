Neues Wohnbauprojekt kommt mit höheren Parkplatzpreisen für SUV

Am Mittwoch erfolgt der Spatenstich für das Projekt „Heimatglück“ und 70 neuen Eigentumswohnungen in Harbach in Klagenfurt. Der Preis für einen Tiefgaragenstellplatz hängt von der Pkw-Größe ab.