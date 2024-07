„Swifties“ müssen jetzt ganz stark sein. Am 8., 9. und 10. August kommt „ihre“ Taylor Swift mit drei Konzerten im Gepäck in die Bundeshauptstadt. Die Stadt Wien erwartet sich eine Wertschöpfung in Höhe von 100 Millionen Euro. Karten für die Auftritte im Ernst Happel Stadion gibt es seit gut einem Jahr natürlich keine mehr – außer in der Klagenfurter Eventstage.

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Bollwerks am Südring lässt die Eventstage am Samstag, 3. August, die Pop-Queen richtig hochleben. Unter dem Motto „A Cruel Summer Night“ lädt der Club ab 21 Uhr zu einer ganzen Nacht im Zeichen von Taylor Swift. Die ersten 50 „Swifties“ dürfen bei freiem Eintritt feiern, die ersten 200 erhalten als Willkommensgeschenk ein Freundschaftsband. Als Highlight lockt Eventstage-Chef René Schoahs mit zwei Karten für das Konzert am 9. August, die er unter den Party-Gästen sowie in der GIG-App verlost.

Video: Taylor Swift ist Person des Jahres

Sieben Euro Eintritt

„Ich glaube, wir haben einiges an Anreiz geschaffen, um die Veranstaltung zu besuchen“, ist sich Schoahs sicher. Im November 2023 übernahm er gemeinsam mit Geschäftspartner Christian Aigner die Location in Klagenfurt und lockt seitdem regelmäßig mit neuartigen – und auch kontroversen – Events in den Süden der Stadt. So veranstaltete die Eventstage im Februar eine alkoholfreie Party für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren.

Jetzt wissen die GIG-Bar-Inhaber auch den Hype um die US-Amerikanerin zu nutzen. Sieben Euro kostet der Eintritt zur Swift-Party. Bis 23 Uhr, oder solange der Vorrat reicht, gibt es dazu einen Welcomedrink. Mitfeiern darf man erst ab 16 Jahren.