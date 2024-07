Cannabidiol, kurz CBD, hat eine beruhigende Wirkung. Es würde somit nicht überraschen, wenn Siegfried Kampl junior in den vergangenen Tagen sein Produkt zumindest ausprobiert hätte. Anfang 2023 gründete er in seiner Heimat Gurk die „Hemma GmbH“, vergangene Woche endete das Abenteuer in einer Insolvenz. Übrig bleiben 15 Gläubiger, eine rund 45.000 Euro hohe Überschuldung und offene Fragen.