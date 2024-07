Mittwoch gegen 9 Uhr lenkte eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt ihren Pkw in Pörtschach am Wörthersee aus einer Parklücke auf die B83 in Richtung Velden. Dabei dürfte sie einen 33-jährigen Rennradfahrer aus Klagenfurt übersehen haben.

Der 33-jährige Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte frontal mit der linken vorderen Stoßstange und stürzte. Der Mann wurde von einer zufällig vorbeikommenden Rettung erstversorgt und danach mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht.