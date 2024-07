Zu einem spektakulären Einsatz wurden am Mittwoch die Helfer der ARA Flugrettung Kärnten gerufen. In der Garnitzenklamm im Gailtal , die sich zwischen Möderndorf und Egger Alm südlich von Hermagor befindet, war meine Wanderin gestürzt. Die 53-jährige Deutsche verletzte sich laut ARA Flugrettung unbestimmten Grades, konnte ihre Wanderung jedoch nicht fortsetzen. Da sich die Unfallstelle direkt in der Klamm befand, beschloss man, die Frau dort mithilfe einer Seilwinde zu bergen.

„Die Frau wurde von uns anschließend ins LKH Villach geflogen“, berichtet Thomas Jank, Sprecher der ARA Flugrettung. Im Einsatz standen auch die Bergrettung Hermagor sowie die Polizei.