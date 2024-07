In manchen Fällen ist die Polizei schneller als der Rettungsdienst an einem Einsatzort. Diese Minuten können über Leben und Tod entscheiden – daher ist es wichtig, dass die Beamten der Polizei auch eine entsprechende Ausrüstung mitführen. Über Auftrag des Bundesministeriums wurde nun im Bereich der Landespolizeidirektion Kärnten jeder Dienststelle ein Defibrillator samt Zubehör zur Ausstattung der jeweiligen Hauptstreife (Außendienststreife) zugewiesen. Und das zeigt bereits positive Wirkung, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch berichtete: Seit Juni konnte mit den „Defis“ in Kärnten bereits in 19 Fällen Erste Hilfe geleistet werden.

Bundesweit werden sukzessive alle im operativen Dienst stehenden Streifenwagen mit einem handlichen Defibrillator ausgestattet. Der „Polizei-Defi“ ist per se ein sogenannter „AED“, das steht für „Automatisierter Externer Defibrillator“. Diese Art von Defibrillatoren sind vollautomatisiert und können deshalb auch von Menschen ohne spezielle technische oder medizinische Spezialkenntnisse erfolgreich bedient werden. Der „AED“ arbeitet automatisch, alle notwendigen Arbeitsschritte werden mittels Sprachansage diktiert. Ungeachtet dessen werden alle Polizeibediensteten in die Bedienung des Gerätes eingeschult, um im Ernstfall schnell und sicher reagieren zu können.

128 Geräte

Diese Schulungen, umgesetzt in Verantwortung des polizeiärztlichen Dienstes und mit Unterstützung des Roten Kreuzes, sind seit Anfang Juni 2024 abgeschlossen. Zusätzlich dazu werden die Kärntner Polizistinnen und Polizisten in den bewährten Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult bzw. die diesbezüglichen Kenntnisse aufgefrischt.

In Summe stehen innerhalb der LPD Kärnten 128 Defibrillatoren zur Verfügung. Davon befinden sich 110 Geräte in den Streifenwagen des exekutiven Außendienstes, zwei Geräte sind dem Polizeikommissariat Villach und der LPD Kärnten in Klagenfurt zugewiesen. Weitere 16 Geräte stehen als Reserve oder für besondere Lagen in der Logistikabteilung zur Verfügung. „Bei einem Herzproblem ist der Zeitfaktor entscheidend. Die Polizei kann mit den Defis nun im Ernstfall noch schneller und besser Hilfe leisten, als ihr das bisher möglich war“, sagt Polizeisprecher Rainer Dionisio.