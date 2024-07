Aufregung am Donnerstag am Hauptbahnhof Klagenfurt: Wegen unbekannten Gepäckstücken musste der Bahnhof evakuiert und kurzzeitig gesperrt werden. Sprengstoffkundige Organe der Polizei rückten an. „Uns wurden drei herrenlose Gepäckstücke gemeldet, aus Sicherheitsgründen wurden dann so reagiert“, heißt auf Anfrage der Kleinen Zeitung vonseiten der Polizei.

Schon nach kurzer Zeit konnte aber Entwarnung gegeben werden: „Unsere Experten haben das rasch klären können, es handelte sich um normale Gepäckstücke ohne Gefährdungspotential.“

Appell der Polizei

Die Polizei bittet alle Reisenden, ihre Gepäckstücke bei sich zu tragen oder sicher zu verwahren, um solche Einsätze und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste zu vermeiden: „Koffer oder Rucksäcke fallen einfach auf und die Polizei muss dann entsprechend reagieren“, so die Beamten.